Merz gegen höhere Verschuldung der EU

NIKOSIA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich beim EU-Gipfel in Zypern klar gegen eine höhere Verschuldung bei der Aufstellung des langfristigen EU-Haushalts für die Jahre 2028 bis 2034 ausgesprochen. "Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen schon gesagt, wir werden neue Prioritäten setzen müssen, und das bedeutet, dass wir auch an anderer Stelle die Ausgaben des europäischen Haushalts reduzieren müssen", sagte er in Nikosia. "Was aus deutscher Sicht nicht in Frage kommt, ist eine höhere Verschuldung. Was auch nicht in Frage kommt, sind europäische Anleihen am Kapitalmarkt."

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Viele in der EU seien mit ihm einer Meinung, fügte Merz hinzu. "Europa muss mit dem Geld, das wir haben, auskommen."

Der Haushalt steht heute am zweiten Gipfeltag auf der Tagesordnung. Ein zentraler Streitpunkt ist dabei, wie die ehrgeizigen Vorhaben der EU - etwa die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten - finanziert werden können, während viele Mitgliedstaaten nach aufeinanderfolgenden Krisen finanziell unter Druck stehen./mfi/DP/jha