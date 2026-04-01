DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 -3,8%Nas24.843 ±0,0%Bitcoin65.411 -2,7%Euro1,1724 +0,1%Öl108,7 +2,6%Gold4.673 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwächer -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon, AMD & Co. im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS ziehen wieder an: Rekordausgaben treiben Fantasie - was jetzt zählt Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS ziehen wieder an: Rekordausgaben treiben Fantasie - was jetzt zählt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz: Gesundheitsreform 'praktisch fertig'

27.04.26 19:01 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht fest davon, dass das Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung und die Eckpunkte für den Haushalt 2027 wie geplant am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Er könne das "mit einem ziemlich klaren Ja beantworten", sagte er am Rande der Unions-Klausur in Berlin. "Wir sind in der Schlussphase der Abstimmung in der Koalition. Die Gesundheitsreform ist heute Morgen praktisch abgeschlossen worden." Es gebe noch letzte Abstimmungsgespräche über den Regierungsentwurf, "aber der ist praktisch fertig und verabschiedungsreif".

Bei den Eckwerten des Haushaltes gebe es "noch ein paar Themen", die besprochen werden müssten. Aber es handele sich ja um Eckwerte "im Sinne von vorläufigen Festlegungen auf die grobe Struktur des Bundeshaushaltes", betonte Merz. "Da wird es dann im Haushaltsaufstellungsverfahren sicherlich noch viele Detaildiskussionen geben, aber die führen wir nicht jetzt." Gemeint sind die Beratungen über den Haushalt im Bundestag. Der Kabinettentwurf ist dafür nur die Grundlage.

Union und SPD hatten beim jüngsten Koalitionsausschuss vereinbart, den Gesetzentwurf zur Krankenversicherung am Mittwoch zusammen mit dem Haushalt im Kabinett zu beschließen. Der Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sieht vor, dass die gesetzlichen Krankenkassen im nächsten Jahr um 19,6 Milliarden Euro entlastet werden. Im Blick stehen Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und der Pharmabranche - aber auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der Mitversicherung von Ehepartnern./mfi/DP/jha