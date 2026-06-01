DAX24.717 -0,7%Est506.212 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7600 -2,6%Nas25.748 +0,6%Bitcoin53.353 -3,1%Euro1,1353 -0,3%Öl73,80 -4,2%Gold4.004 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX in Rot -- Dow fester -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, DHL, Palantir, BYD, Arm, Intel im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag
Tesla-Konkurrent BYD geht auf Angriff: Acht neue Modelle für Europa - Aktie kaum verändert Tesla-Konkurrent BYD geht auf Angriff: Acht neue Modelle für Europa - Aktie kaum verändert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz: Gesundheitsreform verlangt allen etwas ab

24.06.26 16:23 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die geplanten Milliarden-Einsparungen bei den Gesundheitsausgaben gegen eine Welle der Kritik verteidigt. Die Koalition lege eine Reform vor, die allen Beteiligten von der Pharmaindustrie über die Ärzte bis zu den Krankenhäusern etwas abverlange, sagte der CDU-Vorsitzende bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Ziel sei, das Gesundheitssystem zukunftsfähig zu machen. "Und dieses Ziel wollen wir und werden wir mit der Reform auch erreichen."

Merz sagte, Argumente von Beteiligten und Betroffenen würden sorgfältig abgewogen. Die Reform solle die Versorgung verbessern und das System effizienter und kostengünstiger machen. Dass das gehe, zeigten viele andere Länder. "Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme weltweit. Und die Unzufriedenheit vieler Beteiligter im Gesundheitssystem zeigt, dass wir die Möglichkeiten, die Effizienzen in diesem System nicht genügend nutzen."

Sparpaket soll Beitragserhöhungen verhindern

Das Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) soll die gesetzlichen Krankenkassen 2027 in Milliardenhöhe entlasten, um neue Beitragserhöhungen zu verhindern. Kommen sollen Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmabranche - aber etwa auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern.

Gegen die Pläne gibt es seit Wochen heftige Proteste aus dem gesamten Gesundheitswesen und von Patientenvertretern. Die schwarz-rote Koalition strebt an, das Gesetz in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause im Bundestag zu beschließen, die vom 6. bis 10. Juli stattfindet. Union und SPD ringen noch um Verständigungen in mehreren Punkten./sam/DP/stw