Merz gibt Regierung Note 'befriedigend'

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Jahr nach der Bundestagswahl gibt Kanzler Friedrich Merz seiner Regierung die Schulnote 3 für die ersten Monate. Sich selbst wolle er keine Note geben, aber sein Kabinett als Ganzes würde er als "befriedigend mit positivem Ausblick" einstufen, sagte er bei der dpa-Chefredaktionskonferenz.

Die Bundestagswahl, aus der die schwarz-rote Koalition hervorging, fand heute vor genau einem Jahr statt. Auf die Frage, welcher der bisher schlimmste Moment seiner Amtszeit war, nannte er den verpatzten ersten Wahlgang bei der Kanzlerwahl am 6. Mai 2025. Das sei "am Anfang ein kleiner Ausrutscher" gewesen - "aber auch mehr nicht". Merz wurde im zweiten Wahlgang gewählt.

"Manche Dinge laufen auch ganz gut"

Auf die Frage nach dem schönsten Moment sagte er, das Ergebnis seiner Wiederwahl als Parteichef mit 91,2 Prozent auf dem CDU-Parteitag am vergangenen Freitag sei eine "gute Bestätigung" gewesen. "Darüber habe ich mich gefreut am letzten Freitagabend, dass das so gut gelaufen ist."

Aber er beurteile seine Arbeit nicht nach schönen und schlechten Augenblicken. "Wir müssen unsere Arbeit machen und das ist anstrengend und herausfordernd, aber manche Dinge laufen auch ganz gut."/mfi/DP/jha