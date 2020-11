Merz hält Frauenquote nur für "zweitbeste Lösung"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat laut Wirtschaftswoche eine Frauenquote abgelehnt. "Die Quote ist immer nur die zweitbeste Lösung", sagte Merz dem Magazin. "Ich hoffe, dass uns noch etwas Besseres einfällt." Merz plädierte als Alternative für bessere Förderung. "Mir wäre es viel wichtiger, dass wir die Probleme an der Wurzel packen." Man tue viel zu wenig, um Mädchen und Frauen zum Beispiel für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern.

"Wenn ich das aus eigener, leidvoller Aufsichtsratserfahrung sagen darf: Wo immer ich die Möglichkeit habe oder hatte, Frauen für Führungsjobs zu gewinnen, war es verdammt schwierig", erklärte Merz. Eine gläserne Decke habe es bei ihm "definitiv nie gegeben". Er wolle mehr Frauen in der Führung, in der Politik und in der Wirtschaft. "Gemischte Teams arbeiten besser, das sagt jeder, der diese Erfahrung gemacht hat."

CSU-Chef Markus Söder hatte sich im Gegensatz zu Merz erst am Dienstag für eine Frauenquote ausgesprochen. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Koalitionspartner Union daraufhin aufgefordert, dem vorliegenden Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen zuzustimmen. "Die Zeit der Ausreden ist vorbei", sagte Scholz der Süddeutschen Zeitung. "Ich fordere die CDU/CSU auf, dieses Gesetz im Kabinett nicht länger zu blockieren." Bislang hatte die Union den Entwurf der SPD-Ministerinnen Franziska Giffey und Christine Lambrecht weitgehend abgelehnt.

