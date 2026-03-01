DAX23.534 -0,8%Est505.736 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4500 -5,3%Nas22.348 -0,6%Bitcoin61.942 -3,4%Euro1,1521 -0,2%Öl109,0 +5,3%Gold4.862 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX in Rot -- US-Börsen im Minus -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag treibt Erwartungen -- SAP, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA im Fokus
Top News
NEL-Aktie klettert: Berenberg senkt Kursziel, hebt aber neue Alkaline-Generation positiv hervor NEL-Aktie klettert: Berenberg senkt Kursziel, hebt aber neue Alkaline-Generation positiv hervor
Tech-Aktien profitieren: Samsung plant Chipverträge - NVIDIA erhält grünes Licht für H200-Chipverkäufe Tech-Aktien profitieren: Samsung plant Chipverträge - NVIDIA erhält grünes Licht für H200-Chipverkäufe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

Merz: Hätten USA von Vorgehen im Iran abgeraten

18.03.26 15:19 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat erneut klargemacht, dass sich Deutschland nicht in den Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran einmischen will. "Wichtige Ziele der USA teilen wir, aber wir dürfen und wir werden uns auch nicht scheuen, unseren Partnern ehrlich zu sagen, wo wir Dinge anders sehen und wo wir andere Interessen haben", sagte der CDU-Chef in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Wer­bung

Es fehle weiterhin ein überzeugendes Konzept, Washington habe die Bundesregierung auch nicht zurate gezogen. "Wir hätten abgeraten, diesen Weg so zu gehen, wie er gegenwärtig gegangen ist", sagte Merz. Deswegen gelte: Solange der Krieg andauere, werde sich Deutschland nicht daran beteiligen, in der Straße von Hormus etwa mit militärischen Mitteln freie Schifffahrt zu gewährleisten.

Zugleich betonte Merz, der Iran-Krieg solle nicht zur Belastung für die transatlantische Partnerschaft werden. Nach Ende der Kampfhandlungen werde Deutschland seinen Beitrag zum Aufbau einer Friedensordnung leisten und sich unter den richtigen Rahmenbedingungen auch einer Debatte über freie Schifffahrt in der Straße von Hormus nicht verschließen. "Wir werden eingreifen, wo wir es aus nationaler Kompetenz heraus können und Handlungsspielräume sehen", sagte Merz./tam/DP/nas