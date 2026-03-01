DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -0,8%Nas22.554 -0,9%Bitcoin59.166 +0,6%Euro1,1617 -0,6%Öl81,08 +3,9%Gold5.136 -3,5%
Merz im Weißen Haus: Trump kritisiert Merkels Politik

03.03.26 18:32 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz im Weißen Haus die frühere Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) kritisiert. Er habe mit Merkel "Differenzen" gehabt, sagte Trump im Oval Office beim zweiten bilateralen Treffen mit Merz seit seinem Amtsantritt. "Ich habe gesagt: Sie schaden Ihrem Land mit der Migration und Sie schaden Ihrem Land mit der Energiepolitik."

Merz hingegen sei in beiden Fragen "ziemlich das Gegenteil" seiner Vorgängerin, sagte Trump. Er halte den neuen Kanzler für einen "ausgezeichneten Anführer" und betonte, die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien stark.

Merz ist zum dritten Mal bei Trump im Weißen Haus. Im Juni vergangenen Jahres absolvierte er seinen Antrittsbesuch. Dieser verlief ausgesprochen harmonisch. Trump bezeichnete Merz seinerzeit als "respektierten" und "guten Mann" und versprach: "Wir werden eine großartige Beziehung zu Ihrem Land haben." Im August war Merz dann mit anderen führenden europäischen Politikern bei einem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus./hae/DP/stw