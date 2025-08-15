DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.638 +0,4%Euro1,1699 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Merz informiert Kabinett über Stand nach Alaska-Gipfel

16.08.25 15:03 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat das Bundeskabinett über den Stand nach dem Alaska-Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin informiert. Das verlautete aus Regierungskreisen. Trump hatte nach dem Gipfel die europäischen Partner über den Inhalt des Gesprächs mit Putin informiert. Merz habe den Kreis im Anschluss zu einer Nachbesprechung eingeladen, in der eine gemeinsame Linie zu weiteren Schritten in einem Friedensprozess für die Ukraine abgestimmt worden sei, hieß es. Anschließend habe er das Bundeskabinett informiert.

Über konkrete Inhalte der Gespräche wurde nichts bekannt./hoe/DP/nas