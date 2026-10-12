DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.897 +0,3%Euro 1,1207 +0,1%Öl 103,6 -1,1%Gold 4.193 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Merz informiert über Ergebnisse der CDU-Führungsklausur

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den zweitägigen Beratungen der CDU-Führung informiert Bundeskanzler und Parteichef Friedrich Merz am Montag zusammen mit Generalsekretärin Franziska Hoppermann über die Ergebnisse. Das Treffen war nach den drei krachenden Niederlagen der Partei bei den Landtagswahlen im September angesetzt worden, die die Partei in eine der schwersten Krisen ihrer Geschichte gestürzt haben.

Werbung

Die Klausur des Parteipräsidiums hatte am frühen Sonntagnachmittag begonnen. Am Montag sind weitere Sitzungen des Präsidiums mit seinen etwa 25 Mitgliedern (09.00 Uhr) und des deutlich größeren Vorstands (11.00 Uhr) geplant. Für 13.30 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Merz und Hoppermann angesetzt.

Zum Auftakt der Beratungen hatte die Generalsekretärin betont, dass die Klausur nicht als "Wunderwaffe", sondern als Beginn eines Prozesses zu verstehen sei, um zu alter Stärke zurückzufinden. In den bundesweiten Umfragen ist die CDU seit der Bundestagswahl im Februar vergangenen Jahres von 28,5 auf um die 20 Prozent abgestürzt. Vor sechs Jahren kam sie noch an die 40-Prozent-Marke heran.

CDU will "Lebenswirklichkeit der Menschen" anders adressieren

Es gehe nun darum, Vertrauen zurückzugewinnen, dabei die Modernisierung des Landes nicht aus dem Blick zu verlieren und die "Lebenswirklichkeit der Menschen anders zu adressieren".

Werbung

Die CDU war am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern erstmals aus einem Landtag geflogen. In Berlin wurde sie am selben Abend von der Linken von Platz eins verdrängt, die jetzt versucht, eine Regierung mit SPD und Grünen zu bilden. Bei der Wahl in Sachsen-Anhalt hatte die Partei zwei Wochen zuvor fast 20 Prozentpunkte verloren. Dort stellt sich der AfD-Politiker Ulrich Siegmund nun im Dezember zur Wahl für das Ministerpräsidentenamt./mfi/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.