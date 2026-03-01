Merz: Iran-Krieg schadet unserer Wirtschaft

WASHINGTON (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) setzt vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen auf ein rasches Ende der Angriffe der USA und Israels auf den Iran. Natürlich schadeten die steigenden Benzin- und "unseren Wirtschaften", sagte Merz auf eine entsprechende Reporterfrage bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington.

Wer­bung Wer­bung

"Deshalb hoffen wir alle, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird", fügte Merz hinzu. Er hoffe, dass die israelische und die US-Armee das Richtige machten, damit eine neue Regierung Frieden und Freiheit wiederherstellen könne./bk/DP/jha