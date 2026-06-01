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Merz: Israel darf nicht zum Konflikttreiber werden

17.06.26 18:01 Uhr

ÉVIAN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz äußert sich besorgt über eine mögliche weitere Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Libanon - und ruft zur Mäßigung auf. "Wir haben Verständnis für das Sicherheitsinteresse Israels. Aber das darf nicht so weit gehen, dass ein ganzer Staat in der Nachbarschaft destabilisiert wird", sagte der CDU-Chef zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Évian der ARD.

Auf die Frage, ob er die Sorge habe, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein Interesse daran habe, dass das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran nicht zustande komme, sagte Merz: "Die Sorge habe ich nicht." Der Kanzler fügte jedoch hinzu: "Israel darf nicht zum Konflikttreiber werden, sondern muss eine aktive Rolle einnehmen, den Konflikt jetzt zu beenden."

Optimistisch äußerte sich Merz über die Erfolgsaussichten der Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump, die für den weltweiten Öl- und Gashandel und damit die Energieversorgung wichtige Straße von Hormus werde demnächst wieder frei befahrbar sein. Nach dem, was man wisse und was die US-Regierung sage, werde die Meerenge "im Verlauf der nächsten Tage wieder vollständig geöffnet, auch ohne Gebühren"./bk/DP/stk