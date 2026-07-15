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Merz: Jetzt keine Entscheidung über zweite Amtszeit

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz legt sich öffentlich nicht fest, ob er eine zweite Amtszeit anstrebt. Auf die Frage, wann er diese Entscheidung treffe, sagte der CDU-Vorsitzende in seiner Sommer-Pressekonferenz, das könne er noch nicht sagen: "Der Zeitpunkt ist jedenfalls jetzt nicht da. Ich konzentriere mich auf die Arbeit, die wir in der Koalition leisten müssen, und die absorbiert mich wirklich vollständig."

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Auch die Frage, ob die Koalition der Union mit der SPD nach dieser Wahlperiode fortbestehen könnte, beantwortete der Kanzler nicht eindeutig. Er sagte: "Das ist zurzeit auch die einzige parlamentarische Mehrheit in der Mitte, die wir in Deutschland haben können. Und insofern ist das eine Koalition, die für diese Wahlperiode im Amt ist, für diese Wahlperiode ihre Arbeit macht, und über alles andere denke ich heute nicht nach."/vsr/DP/stk

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