DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -4,4%Nas20.966 -2,1%Bitcoin57.187 -4,1%Euro1,1513 -0,2%Öl112,4 +6,1%Gold4.521 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 RENK RENK73 CTS Eventim 547030 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Steigende Ölpreise belasten US-Börsen -- DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, KONTRON, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Halbleiterwerte vor dem Wochenende unter Druck: Infineon, AIXTRON & Co. mit Kursverlusten Halbleiterwerte vor dem Wochenende unter Druck: Infineon, AIXTRON & Co. mit Kursverlusten
Novo Nordisk-Aktie nur leicht im Minus: Dividendenabschlag und FDA-Zulassung im Blick Novo Nordisk-Aktie nur leicht im Minus: Dividendenabschlag und FDA-Zulassung im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung

Merz kann sich Minenräumung durch die Bundeswehr vorstellen

27.03.26 20:12 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz kann sich nach einem Ende des Iran-Kriegs einen Einsatz der Bundeswehr zur Räumung von Minen in der Straße von Hormus vorstellen. "Das können wir. Und wenn wir danach gefragt werden und das im Rahmen eines wirklichen Mandates kollektiver Sicherheit geschieht - also Vereinte Nationen, Nato, Europäische Union - mit einem Bundestagsbeschluss, ist das eine Option", sagte er in einem Interview auf dem "F.A.Z.-Kongress 2026". "Das könnten wir militärisch leisten und selbstverständlich wäre das eine Option." Die Bundeswehr verfügt über mehrere Minenjagdboote.

Wer­bung

Merz wies aber auch darauf hin, dass die Straße von Hormus derzeit "offensichtlich gar nicht vermint" werde. Er wisse auch nicht, ob der Iran das plane. "Also wir diskutieren hier ziemlich theoretisch."

Eine Prognose, wann der Krieg enden könnte, wollte Merz auch nicht abgeben. Seit Tagen gehe ihm dazu folgender Gedanke durch den Kopf: Bei Kriegen, die ein paar Tage dauern sollten, seien das größte Problem die letzten zwei Jahre. "Also ich hoffe jeden Tag, dass es irgendwann zu Ende geht, aber zurzeit verstricken sich die Amerikaner und die Israelis in diesen Konflikt jeden Tag tiefer."/mfi/DP/jha