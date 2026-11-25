BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz hat um Verständnis für das Ringen seiner schwarz-roten Koalition um den Haushalt für das kommende Jahr geworben. "Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient", räumte der CDU-Chef in der Generaldebatte über den Haushalt 2027 im Bundestag ein. Merz fügte hinzu: "Der Erfolg in der Demokratie ist selten ein gut bestandener Beautycontest." Zugleich betonte er: Das Ergebnis "ist vertretbar unter den Umständen, in denen wir uns befinden".

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Demokratische Entscheidungsprozesse fänden "eben einmal auf offener Bühne statt. Das macht unsere Demokratie aus", sagte der Kanzler. Das Haushaltsgesetz "berücksichtigt die Sorgen, die viele Menschen in unserem Land und auch in ganz unterschiedliche Richtungen haben", ergänzte er und räumte ein: "Der Haushalt beantwortet aber eben noch nicht alle finanzpolitischen Fragen, die sich uns für die kommenden Jahre stellen."

Das Budget für 2027 ist mit 560 Milliarden Euro so groß ist wie nie zuvor. Der Haushalt ist diesmal aber auch besonders umstritten und musste nach der Schlussrunde im Haushaltsausschuss noch einmal nachverhandelt werden, weil Merz auf die Einarbeitung der Stromsteuersenkung für alle bestand. Am Freitag soll der Etat für 2027 im Bundestag beschlossen werden./bk/DP/zb