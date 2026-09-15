Merz kritisiert Fokus auf Personaldebatten

15.09.26 16:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, Personaldebatten hinter die Klärung von Sachfragen zurückzustellen. "Es verengt sich in Deutschland jede politische Diskussion auf Personaldebatten, und davon verstehen Sie alle ja sehr, sehr viel", sagte er in einem Interview mit dem Journalisten Gordon Repinski bei einer Wirtschaftstagung in Berlin vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte über einen möglichen Kanzlertausch. "Mich interessieren im Augenblick die Sachfragen, wie wir weiterkommen."

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Merz verwies darauf, dass er und seine Regierung für vier Jahre gewählt seien. "Und ich möchte, dass wir diese vier Jahre nutzen, um das Land aus dieser schwierigen Phase herauszuführen. Und wenn wir beide über die Frage diskutieren, wie das noch besser geht, freue ich mich auf Ihre Vorschläge."

Merz steht seit dem Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt unter massivem Druck in der eigenen Partei. Es wird darüber spekuliert, ob er gestürzt werden könnte./mfi/DP/jha