DAX24.004 -0,6%ESt505.385 ±0,0%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.545 +0,3%Nas21.567 +0,1%Bitcoin96.452 +0,4%Euro1,1609 -0,3%Öl67,65 +0,6%Gold3.388 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Clara Technologies-Aktie bricht ein: Ist der Quanten-Hype zerplatzt? Clara Technologies-Aktie bricht ein: Ist der Quanten-Hype zerplatzt?
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz, Macron und Tusk stärken Moldaus Regierung den Rücken

27.08.25 17:11 Uhr

CHISINAU (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk haben der proeuropäischen Regierung in der Republik Moldau mit einem gemeinsamen Besuch in der Hauptstadt Chisinau demonstrativ den Rücken gestärkt. Sie sicherten dem kleinen, an die Ukraine grenzenden Land Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union und bei der Abwehr russischer Destabilisierungsversuche zu.

Wer­bung

"In der Europäischen Union von ganzem Herzen willkommen"

"Die Tür in die Europäische Union ist offen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz. "Sie sind uns in der Europäischen Union von ganzem Herzen willkommen." Moldau sei geografisch und historisch Teil Europas. Der Kanzler würdigte die "entschlossenen und erfolgreichen" Reformen, die auf dem Weg in die Europäische Union bisher angegangen worden seien.

Vorwürfe gegen Putin: "Auch Moldau will er zurückholen"

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin warf Merz hybride Attacken auf Moldau vor, mit denen er die Demokratie des Landes schwächen wolle. "Auch Moldau will er zurückholen in die russische Einflusssphäre." Der Kanzler versprach der moldauischen Regierung: "Wir stehen Ihnen bei, Ihre Freiheit und Ihre Souveränität zu bewahren."

Besuch am Unabhängigkeitstag

Merz, Macron und Tusk besuchten Moldau am 34. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der früheren Sowjetrepublik mit ihren heute 2,6 Millionen Einwohnern. Sie wurden dort von Präsidentin Maia Sandu empfangen, die mit ihrem Land in die Europäische Union drängt. Seit 2022 ist Moldau wie die Ukraine Beitrittskandidat.

Wer­bung

Parlamentswahl im September

Die drei Politiker wollen mit dem Besuch Staatspräsidentin Maia Sandu und die proeuropäische Regierung des Landes vor der Parlamentswahl im September unterstützen. Das Land, das zu den ärmsten Europas zählt, ist zwischen proeuropäischen und prorussischen Kräften gespalten. In der abtrünnigen Region Transnistrien, einem schmalen Landstreifen im Osten der Republik, sind seit den 1990er Jahren russische Soldaten stationiert./mfi/DP/stw