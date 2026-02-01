DAX25.088 +0,2%Est506.079 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +2,2%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.273 +0,7%Euro1,1758 -0,1%Öl71,27 -0,9%Gold5.023 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz mahnt zu weniger Streit in der Koalition

20.02.26 13:05 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz ruft Union und SPD zu weniger Streit über den Reformkurs der gemeinsamen Bundesregierung auf. "Wir müssen heraus aus dem Zustand, dass ein Koalitionspartner Vorschläge macht, die der andere ritualhaft zurückweist. Beide müssen da heraus", sagte der CDU-Chef auf dem Parteitag in Stuttgart. Er wisse um die Mission und habe in Gesprächen die Zuversicht gewonnen, dass es für alle gelte, die am Koalitionstisch sitzen.

Wer­bung

Merz sagte, er sicher, dass auch die Menschen den Reformdruck spürten und bei dem Projekt "Aufbruch Deutschland" mittun wollten. Der Kanzler betonte, Reformieren bedeute nicht: "Zusammenstreichen, und das war's." Es bedeute, etwas klug für die Zukunft aufzustellen./sam/bk/mfi/poi/DP/jha