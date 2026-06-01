DAX24.878 -0,1%Est506.281 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 +0,7%Nas26.376 -1,2%Bitcoin55.901 -1,0%Euro1,1594 -0,1%Öl79,48 +0,2%Gold4.324 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- BMW kappt Prognose kräftig -- Novo Nordisk, HENSOLDT, VW, Softbank, SpaceX, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
SoftBank-Aktie wegen OpenAI-Kostenschock unter Druck - Ende der KI-Euphorie? SoftBank-Aktie wegen OpenAI-Kostenschock unter Druck - Ende der KI-Euphorie?
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX von schwachem Auto-Sektor belastet - 25.000er-Marke bleibt im Blick Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX von schwachem Auto-Sektor belastet - 25.000er-Marke bleibt im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz: Mandat für Bundeswehreinsatz wohl vor der Sommerpause

17.06.26 13:34 Uhr

ÉVIAN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz geht davon aus, dass der Bundestag unmittelbar vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli über das für einen möglichen Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormus nötige Mandat entscheiden wird. Die Bundesregierung sei bereit, eine Feuerpause oder einen Waffenstillstand abzusichern und bereite einen entsprechenden Mandatstext vor, betonte der CDU-Chef am Rande des G7-Gipfels der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte im französischen Évian vor Journalisten.

Ein Einsatz stehe aber "unter dem Vorzeichen einer ganzen Reihe von Voraussetzungen, die noch nicht erfüllt sind", fügte Merz hinzu. "Deswegen gibt es da auch keine unmittelbare Eile."

Vor der Sommerpause habe der Bundestag noch zwei reguläre Sitzungswochen vor sich, in denen über einen Mandatsentwurf der Bundesregierung entschieden werden könne, sagte der Kanzler. Wenn die Regierung zu einer entsprechenden Beschlussfassung für einen Einsatz komme, gehe er davon aus, dass man für eine Entscheidung der Parlamentarier eher in die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause gehen werde. "Insofern gibt es im Augenblick keinen Zeitdruck", wiederholte er.

Die Bundesregierung hat zugesagt, ein Minenjagdboot und ein Versorgungsschiff bei einem Ende des Iran-Kriegs zur Sicherung der wichtigen Handelsroute zur Verfügung zu stellen. Beide Schiffe sind bereits im östlichen Mittelmeer./bk/DP/stw