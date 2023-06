Merz pocht auf Technologieoffenheit im Heizungsgesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Friedrich Merz hat im Streit um das von der Regierung geplante Gebäudeenergiegesetz eine technologieoffene Lösung angemahnt, die die Ingenieure und Erfinder in Deutschland schaffen sollten und nicht die Politik. "Es gibt dazu eine Alternative, ich glaube sogar, dass sie zwingend erforderlich ist, wenn wir die Zustimmung der Bevölkerung zur Bewältigung dieser großen Aufgabe auf Dauer erhalten wollen", sagte Merz beim Deutschen Sparkassentag in Hannover. Das Erstarken der AfD habe auch damit zu tun, dass sich ein Großteil der Bevölkerung überfordert und von der Politik nicht mehr genügend ernstgenommen fühle.

"Wir werden dieses Thema nicht lösen, wenn es gegen die Bevölkerung durchgesetzt wird", warnte Merz. Man könne nicht auf Dauer gegen den erklärten Willen einer mündigen Gesellschaft Entscheidungen von oben durchsetzen. "Das geht schief." Vielmehr müsse man der Bevölkerung "eine Perspektive geben, auch was den Wohlstand betrifft, und das heißt im Klartext, technologieoffen". Die Politik solle Einsparziele benennen und den Zeitrahmen setzen, eine einseitige Festlegung auf eine Technologie führe aber auf den falschen Weg. "Wir können das nicht wissen, ob nicht auch morgen und übermorgen andere Technologien als die Wärmepumpe die richtige Antwort sind, um das private Wohnen klimaneutral zu machen", betonte Merz.

"Wir müssen dieses Problem lösen, aber wir werden es nicht mit Ideologen lösen, sondern nur mit Ingenieurinnen und Ingenieuren." Den Ingenieuren und Erfindern in Deutschland solle man die Lösung überlassen. Zur Klimapolitik werde nicht nur eine umweltpolitische Debatte geführt, sondern "in Wahrheit eine zutiefst systemische Debatte", meinte der CDU-Vorsitzende. Deutschland müsse aber am Ende des Weges ein Industriestandort bleiben. "Der Wohlstand dieses Landes wie kaum ein zweites in Europa fußt auf produzierender Industrie", hob Merz hervor. Vor den Sparkassenvertretern sprach er sich zudem dagegen aus, die Einlagensicherung europäisch zu harmonisieren. Das deutsche System habe sich bewährt. Merz machte sich zudem für eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge stark.

