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Merz positioniert sich zur Klimapolitik

22.04.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs hält Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwochnachmittag in Berlin eine Rede. Erwartet werden Einblicke zur internationalen, aber auch zur deutschen Klima- und Energiepolitik und zum Umbau der Industrie. An der Schlussrunde der zweitägigen Konferenz wird neben Wirtschaftsvertretern auch der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, teilnehmen und eine Einschätzung zur Lage der Energiemärkte geben.

Beim Petersberger Klimadialog beraten seit Dienstag etwa 30 Staaten über den internationalen Klimaschutz und den Umstieg von klimaschädlichen Energien wie Öl, Gas oder Kohle auf Erneuerbare. Die Konferenz dient der Vorbereitung des nächsten Weltklimagipfels in der Türkei im November.

Deutschland hat sich international ambitionierte Klimaziele gesetzt. Schon bis 2030 soll das Land 65 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990, bis 2045 soll es klimaneutral werden. Zugleich plant Schwarz-Rot, strikte EU-Vorgaben für Autos mit Verbrenner zu lockern und mehr Spielraum für Heizungen mit fossilen Brennstoffen zu lassen. In der Regierung gibt es auch Unstimmigkeiten über Tempo und Förderung der erneuerbaren Energien./vsr/DP/he