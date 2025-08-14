DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,79 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.262 +0,5%Euro1,1661 +0,1%Öl66,75 -0,2%Gold3.344 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 SAP 716460 Palantir A2QA4J Lilium A3CYXP BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- US-Börsen unbewegt -- US-Regierung könnte bei Intel einsteigen -- RWE, Tesla, Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Am Abend: Trump und Putin treffen sich zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg Am Abend: Trump und Putin treffen sich zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg
Neuer FSD-Katalysator: Tesla-Aktie könnte nach Musks Ankündigung neue Impulse erhalten Neuer FSD-Katalysator: Tesla-Aktie könnte nach Musks Ankündigung neue Impulse erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz: Putin muss Gespräch mit Trump ernst nehmen

15.08.25 06:22 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska ruft Bundeskanzler Friedrich Merz den russischen Präsidenten zu Ernsthaftigkeit in dem Gespräch auf. "Wir erwarten von Präsident Putin, dass er das Gesprächsangebot von Präsident Trump ernst nimmt und nach dem Treffen in Alaska ohne Bedingungen in Verhandlungen mit der Ukraine eintritt", sagte Merz laut Mitteilung. Dreieinhalb Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine habe Russland heute die Gelegenheit, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Feindseligkeiten einzustellen.

Wer­bung

Trump könne in Anchorage einen bedeutenden Schritt hin zu einem Frieden schaffen, sagte Merz. Der CDU-Politiker pochte auf die europäische Forderung, dass die Ukraine bei einem Folgetreffen mit am Tisch sitzen muss. "Dort muss ein Waffenstillstand vereinbart werden." Territoriale Fragen könnten nur mit dem Einverständnis der Ukrainer entschieden werden, sagte der Kanzler mit Blick auf einen "Gebietstausch", den Trump in Spiel gebracht hatte. Er stehe weiter mit dem US-Präsidenten zu den Forderungen in Kontakt./vrb/DP/zb