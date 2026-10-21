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Merz redet bei Gipfel 'Berlin Global Dialogue'

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Investitionsgipfel der Bundesregierung folgt die nächste Großveranstaltung: Bundeskanzler Friedrich Merz redet am Mittwoch (9.50 Uhr) beim "Berlin Global Dialogue". Bei der Veranstaltung an der privaten Wirtschaftshochschule ESMT, an der bereits der Investitionsgipfel stattfand, kommen bis Donnerstag rund 1.500 Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammen. Das Motto lautet: "Advancing Alliances for the New Era" - Allianzen für eine neue Ära voranbringen.

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Hintergrund sind globale Verschiebungen. Merz hatte unter Verweis etwa auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump deutlich gemacht, dass er eine fundamentale Veränderung in den Beziehungen Deutschlands zu den USA sieht. Dazu kommen neben dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Veränderungen in den Beziehungen zu China: In vielen Branchen drängen staatlich subventionierte chinesische Hersteller mit billigen Preisen auf europäische Märkte. Ein wesentliches Thema des Gipfels dürften auch technologische Umbrüche sein mit der zunehmenden Bedeutung der künstlichen Intelligenz. Vorsitzender des "Berlin Global Dialogue" ist Lars-Hendrik Röller, früherer wirtschaftspolitischer Berater von Ex-Kanzlerin Angela Merkel./hoe/DP/jha

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