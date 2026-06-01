DAX24.210 +0,1%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9300 +1,4%Nas25.389 +0,9%Bitcoin54.321 +1,9%Euro1,1510 -0,2%Öl93,78 -1,3%Gold4.085 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 adidas A1EWWW BMW 519000 Microsoft 870747 SpaceX A42D4F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX letztlich wenig bewegt -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Oracle enttäuscht -- OHB, Rheinmetall, Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Neue Angriffe & Drohungen im Iran-Krieg: DAX schließt nach EZB-Zinsentscheid kaum verändert Neue Angriffe & Drohungen im Iran-Krieg: DAX schließt nach EZB-Zinsentscheid kaum verändert
S&P 500 erklimmt neue Rekorde: Warum die Tech-Rally zum Risiko werden könnte S&P 500 erklimmt neue Rekorde: Warum die Tech-Rally zum Risiko werden könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz: Reformen im Wohlstand schwieriger als Wiederaufbau nach Krieg

11.06.26 18:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zu mehr Mut im laufenden Reformprozess aufgerufen. "Wir sehen immer noch sehr viel Zaghaftigkeit, was die notwendigen Reformen betrifft", sagt er beim Tag der Familienunternehmen in Berlin.

Er wies in diesem Zusammenhang auf die Widerstände gegen Veränderungen in Wohlstandsgesellschaften generell hin, mit denen es jetzt auch die Bundesregierung zu tun habe. "Ich sage das ohne jede Larmoyanz: Eine wohlhabende Gesellschaft zu verändern ist viel schwieriger, als ein Land nach Krieg und Zerstörung wieder aufzubauen."

Was die Bundesregierung sich vorgenommen habe, erfordere "Veränderungsbereitschaft aus dem Wohlstand heraus, vielleicht aus einer Wohlstandsillusion heraus", sagte Merz. Dieser Wohlstand werde sich als Illusion erweisen, "wenn wir jetzt nicht handeln und wenn wir jetzt nicht diese Veränderungen mit dieser Koalition auf den Weg bringen".

"Wieder an uns selbst glauben"

Merz hatte bereits am Morgen in seiner Regierungserklärung im Bundestag eindringlich zu mehr Veränderungsbereitschaft aufgerufen. "Es gibt keinen Grund, dass wir als Land, als Gesellschaft nicht wieder an uns selbst glauben", sagte er nun vor den Familienunternehmern. Es gebe keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Deutschland sich einen vorderen Platz in der Welt im Umbruch erarbeiten könne./mfi/DP/men