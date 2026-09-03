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Merz reist erneut zum Wahlkampf nach Sachsen-Anhalt

LEUNA (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der mit Spannung erwarteten Landtagswahl reist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erneut für einen Wahlkampftermin nach Sachsen-Anhalt. In dem Chemiewerk InfraLeuna in Leuna nimmt er am Donnerstag (17.05 Uhr) an einem Rundgang und einer Diskussion mit Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze teil. Auch Unternehmensvertreter sowie CDU-Landes- und Kommunalpolitiker werden zu dem Termin erwartet. Im Anschluss (17.45 Uhr) soll es ein Pressestatement geben.

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Merz war am Montag in den Wahlkampf in Ostdeutschland eingestiegen und hatte in Quedlinburg im Harz vor den Folgen einer möglichen AfD-Regierung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gewarnt. Zuvor hatte er Mecklenburg-Vorpommern besucht und war in Kühlungsborn an der Ostseeküste von Passanten ausgepfiffen und beschimpft worden. Ein eigentlich geplantes Statement vor den Kameras wurde abgesagt.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. In den Umfragen liegt die AfD deutlich vor der CDU./gge/DP/jha

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