Merz reist zu Trump nach Washington

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Tage nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran reist Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag nach Washington, um dort am Dienstag US-Präsident Donald Trump zu treffen. Der zweite Besuch des Kanzlers im Weißen Haus seit seinem Amtsantritt vor zehn Monaten war schon länger geplant. Die Angriffe auf den Iran dürften das Treffen im Oval Office, dem Büro des Präsidenten im Westflügel, nun dominieren.

Deutschland ist an den Angriffen wie die anderen europäischen Nato-Verbündeten der USA nicht beteiligt. Merz hat am Sonntag auf die Risiken einer Ausweitung des Kriegs hingewiesen und Zweifel daran geäußert, ob auf diese Weise ein Machtwechsel herbeigeführt werden kann.

Nach dem Gespräch im Oval Office ist ein Mittagessen mit Trump geplant. Ursprünglich war erwartet worden, dass es vor allem um den Zollstreit mit den USA, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die China-Politik gehen würde. Nun wird der Iran im Mittelpunkt stehen.

Der Antrittsbesuch des Kanzlers in Washington Anfang Juni 2025 war - anders als Besuche des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj oder des südafrikanischen Staatschefs Cyril Ramaphosa - harmonisch verlaufen. Trump nannte Merz einen "respektierten" und "guten Mann" und versprach: "Wir werden eine großartige Beziehung zu Ihrem Land haben."/mfi/DP/he