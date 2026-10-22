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Merz reist zu Westbalkangipfel nach Montenegro

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz reist am Donnerstag nach Montenegro, um dort an einem Gipfeltreffen mit den Westbalkanstaaten teilzunehmen. Dabei wird es vor allem um die schleppende Heranführung der Länder an die Europäische Union gehen. Albanien, Bosnien-Herzegowina, das Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien warten zum größten Teil seit vielen Jahren auf eine Aufnahme in den Staatenverbund. Konkrete Themen werden die wirtschaftliche Entwicklung und Sicherheit sein.

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Der Gipfel in einer Luxusvilla an der Adria findet im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses statt, der 2014 von der damaligen Kanzlerin Angela Merkel initiiert wurde, um die EU-Annäherung der sechs Staaten zu fördern. Am nächsten an einem Beitritt ist derzeit das Gastgeberland Montenegro.

Deutschland und Frankreich hatten im Juni eine neue Initiative für eine Beschleunigung des Aufnahmeprozesses gestartet. In einem gemeinsamen Positionspapier sprachen sich die beiden Länder für erste Integrationsschritte schon vor einer Vollmitgliedschaft aus, um Anreize für Reformen zu schaffen. Die Erfüllung gewisser Aufnahmekriterien soll etwa mit einem privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt oder der Entsendung von Beobachtern in EU-Institutionen belohnt werden./mfi/DP/he

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