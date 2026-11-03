DAX 25.962 -0,1%ESt50 6.176 -0,0%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,25 +1,8%Nas 25.312 +0,6%Bitcoin 68.914 +0,5%Euro 1,1191 +0,0%Öl 103,7 -1,0%Gold 3.945 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Merz ruft Europäer zur weiteren Hilfe für die Ukraine auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die europäischen Partner zur weiteren Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine aufgerufen. Deutschland setze seine Unterstützung unverändert fort, sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. "Klar ist aber auch: Alle Europäer tragen Verantwortung, nicht nur die Deutschen." Dem Kanzler zufolge soll es am 19. November in Berlin ein Treffen der in der Koalition der Willigen vereinten Ukraine-Unterstützer geben.

Werbung

Man habe sich in der Nato auf eine militärische Ukraine-Unterstützung von 70 Milliarden Euro für das Jahr 2026 verständigt, sagte Merz. "Wir müssen auch dafür sorgen, dass alle Partner dieser Verpflichtung nachkommen." Deutschland leiste Hilfe, weil es vom Ukraine-Krieg direkt betroffen sei. "Der Ausgang dieses Krieges wird die europäische Sicherheit für lange Zeit prägen."

Der Bundeskanzler dankte auch der deutschen Wirtschaft für die Unterstützung der Ukraine. Kein Unternehmen habe seit Beginn des Krieges die Ukraine verlassen./sk/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.