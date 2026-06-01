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Merz ruft zu Reformbereitschaft aller auf

11.06.26 10:00 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt nach dem Treffen der Koalitionsspitzen mit den Sozialpartnern für Reformbereitschaft aller in Deutschland. "Dieses lange Gespräch hat in ausgesprochen guter, sehr konstruktiver Atmosphäre stattgefunden, und wir werden es zu einzelnen Themen auch weiter fortsetzen", sagte der CDU-Vorsitzende in einer Regierungserklärung im Bundestag zu dem Treffen am Mittwochabend. Es gelte zuzuhören, dann aber auch Entscheidungen zu treffen. Genau daran arbeite die Bundesregierung.

Merz machte deutlich, dass die Zeit für Reformen dränge. Jeden Tag gingen Arbeitsplätze in der Industrie verloren, Unternehmen gäben angesichts hoher Kosten und Bürokratielasten auf. Das dürfe so nicht weitergehen. "Wir wollen in dieser Wahlperiode das Fundament unseres Landes so erneuern, dass es wieder für viele Jahre, vielleicht sogar für ein Jahrzehnt trägt." Dies soll so umgesetzt werden, dass auch Lasten gerecht verteilt werden "und dass jeder aufgerufen ist, an diesem Ziel mitzuarbeiten"./sam/DP/stw