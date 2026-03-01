DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -7,7%Nas22.507 -1,1%Bitcoin58.660 -3,9%Euro1,1605 ±-0,0%Öl92,80 +10,1%Gold5.162 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- US-Chip-Aktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Alarm im 1,8-Billionen-Dollar-Markt: BlackRock begrenzt Auszahlungen - BlackRock-Aktie bricht ein Alarm im 1,8-Billionen-Dollar-Markt: BlackRock begrenzt Auszahlungen - BlackRock-Aktie bricht ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz ruft zum Sparen für das Alter auf - '50 Euro im Monat'

06.03.26 20:32 Uhr

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat vor allem junge Menschen im Land mit Blick auf die private Altersvorsorge zum frühzeitigen Ansparen aufgerufen. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen früh genug beginnen, für ihr Alter auch zu sparen", sagte Merz beim Wahlkampfabschluss der baden-württembergischen CDU in Ravensburg. "Und dann sag bitte niemand: Das könnten wir ja nicht. Natürlich können wir das."

Wer­bung

"Wir diskutieren hier über 48-Prozent-Haltelinie, bis 2031 oder bis 2032, oder für immer oder für nie", sagte Merz mit Blick auf die Debatte über die Reform des Rentensystems. Das sei nicht die entscheidende Kennziffer. Er betonte die Bedeutung der privaten Vorsorge. "Man muss nur mit kleinen Beträgen früh genug anfangen und darf es nie unterbrechen", sagte der Kanzler. "Und wenn Sie mit 50 Euro im Monat anfangen, dann haben Sie eine sechsstellige Altersversorgung, wenn Sie dann mit 65, 68 in den Ruhestand gehen." Das sei die entscheidende Botschaft, die man mit der SPD verabredet habe.

Man habe mit der SPD im Koalitionsvertrag bereits vereinbart, dass man nicht mehr allein auf die gesetzliche Rentenversicherung schaue, sondern auch auf die kapitalgedeckte betriebliche und kapitalgedeckte private Altersversorgung. Viele Länder um Deutschland herum hätten das längst gemacht./poi/DP/jha