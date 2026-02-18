DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 ±-0,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.754 +0,6%Euro1,1788 ±0,0%Öl70,54 +0,3%Gold4.979 ±0,0%
Merz: Russland im 'Zustand der tiefsten Barbarei'

19.02.26 05:30 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht kaum Chancen für ein rasches Ende des Ukraine-Kriegs auf dem Verhandlungsweg. "Dieser Krieg wird nach meiner Einschätzung erst zu Ende gehen, wenn eine der beiden Seiten erschöpft ist, entweder militärisch oder ökonomisch", sagte der CDU-Chef den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) und der "Rheinpfalz".

Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin fügte Merz hinzu: "Vernunft und humanitäre Argumente werden Putin nicht überzeugen. Das ist die bittere Wahrheit." Es sei daher Ziel der europäischen Bemühungen, "dass der russische Staat den Krieg militärisch nicht weiter führen und ökonomisch nicht weiter finanzieren kann".

Nach Einschätzung von Merz kann die "russische Machtclique auf absehbare Zeit gar nicht ohne Krieg auskommen. Sie muss die Kriegsmaschinerie am Laufen halten, weil sie keinen Plan hat, was sie sonst mit den Hunderttausenden von zum Teil schwer traumatisierten Soldaten machen soll, die von der Front zurückkehren", sagte der CDU-Chef.

Den Zustand Russlands beschrieb Merz mit düsteren Worten: "Wir erleben im Augenblick dieses Land in einem Zustand der tiefsten Barbarei. Das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern, und damit müssen wir uns abfinden."

Seit fast vier Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen russische Angriffe. In den vergangenen Tagen hatten beide Seiten in Genf über ein Ende des Kriegs verhandelt. Details wurden nicht mitgeteilt./shy/DP/zb