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Merz schlägt Ukraine-Gipfel in Berlin vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angeboten, noch vor Ende des Jahres ein Gipfeltreffen der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine in Berlin auszurichten. Das Treffen würde "wahrscheinlich im Dezember" unter Beteiligung von Staats- und Regierungschefs stattfinden, hieß es nach dem Treffen des Kanzlers mit dem britischen Premierminister Andy Burnham aus Regierungskreisen. Der Vorschlag sei auf britischer Seite auf Zustimmung gestoßen.

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Die "Koalition der Willigen" war Anfang 2025 von Großbritannien und Frankreich zur Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland gegründet worden. Ihr gehören mehr als 30 Länder an. Das letzte Gipfeltreffen fand im Juli in Paris statt. Ein Teil der Staats- und Regierungschefs wurde per Video zugeschaltet./mfi/DP/he

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