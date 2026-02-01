DAX25.107 +0,3%Est506.082 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +1,7%Nas22.542 -0,6%Bitcoin56.878 ±-0,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,29 -0,9%Gold5.041 +0,9%
Merz schließt AfD als Option kategorisch aus

20.02.26 13:51 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz erteilt einem Aufweichen der Abgrenzung zur AfD eine kategorische Absage. Er wolle den Wählerinnen und Wählern in ganz Deutschland sagen: "Ich habe mich abschließend entschieden, die Zustimmung zu unserer Politik ausschließlich in der politischen Mitte unseres Landes zu suchen", sagte der Kanzler beim CDU-Parteitag in Stuttgart.

"Wahr ist, das verengt uns jedenfalls im Augenblick auf eine Koalition mit der SPD", erläuterte er. Aber gerade die Christdemokraten müssten alles tun, dass das Erbe der Geschichte des Landes nicht verspielt werde nur um eines kurzfristigen Machterfolges mit rechtspopulistischen Kräften willen.

Man werde es nicht zulassen, "dass diese Leute von der sogenannten "Alternative für Deutschland" unser Land ruinieren", sagte Merz und betonte: "Diese Partei kann kein Partner für uns sein." Die CDU müsse auch bei den Landtagswahlen im Herbst im Osten den Kampf aufnehmen, "um zu verhindern, dass in Deutschland der Rechtsradikalismus wieder in die Staatskanzleien einzieht."

Merz nennt AfD Selbstbedienungsladen

Mit Blick auf Anstellungen von Familienangehörigen innerhalb der AfD sagte Merz, man beobachte Vetternwirtschaft, Chaos, Grabenkämpfe und Missbrauch öffentlicher Ämter und Gelder. "Sie tun so, als wären sie eine Alternative zur politischen Mitte, die sie zuvor immer als "die Elite" und "die Altparteien" verächtlich gemacht haben." Und dann entpuppe sich das Ganze als "ein grandioser Selbstbedienungsladen"./sam/bk/mfi/poi/DP/men