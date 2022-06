Merz: Scholz bleibt hinter Ansprüchen in der Ukraine-Politik zurück

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine weiterhin zögerliche Haltung in der Ukraine-Politik vorgeworfen. Scholz bleibe "hinter den selbstgestellten Ansprüchen Tag für Tag immer weiter zurück", sagte Merz zu Beginn der Generaldebatte im Bundestag, in der die Opposition in der Haushaltswoche traditionell mit der Politik der Regierung ins Gericht geht. "Sie, Herr Bundeskanzler, reden in letzter Zeit etwas mehr als sonst, aber Sie sagen unverändert nichts."

Es gebe mittlerweile "nur noch Verstimmungen, Enttäuschung und richtig Verärgerung", auch aus den Reihen der Koalition, meinte Merz. "Gibt es da mittlerweile eine zweite Agenda?", fragte der CDU-Vorsitzende.

Mit der von Scholz im Bundestag angekündigten Zeitenwende sei bisher "nichts außer neuen Schulden" verbunden, meinte Merz. Mehr als einen Monat nach einer entsprechenden Entschließung des Bundestages für die Lieferung schwerer Waffen seien "der Ukraine bis zum heutigen Tag die zugesagten Waffen nicht geliefert worden", kritisierte Merz.

Unter anderem forderte er auch einen Vorschlag von Scholz, wie sich Europa dauerhaft aufstellen könne, und warnte vor Risiken im Bundeshaushalt, wenn das Verfassungsgericht die Zuleitung von 60 Milliarden Euro in den Energie- und Transformationsfonds untersage.

