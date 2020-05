Merz - Schul- und Kitaöffnungen wichtig für wirtschaftlichen Neustart

Werbung

Heute im Fokus

DAX weiter schwach -- Asiens Börsen mit teils kräftigen Verlusten - China will mehr Kontrolle über Hongkong -- Lufthansa-Verhandlungen dauern an -- NVIDIA, IBM im Fokus

Frankreichs Wirtschaftsminister: Renault kämpft ums Überleben. Ryanair-Tochter Lauda schließt Basis in Wien mit 300 Arbeitsplätzen. VW-Einstiegsmarke Jetta legt in Coronakrise zu. Hongkongs Regierung weist Kritik an geplantem Sicherheitsgesetz zurück. Sixt-Aktie freundlich: Metzler rät zum Kauf. Nissan will angeblich mehr als 20.000 Stellen streichen. McDonald's greift Restaurantbetreibern in Deutschland unter die Arme.