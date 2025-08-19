DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,43 +2,7%Dow44.932 ±-0,0%Nas21.634 +0,1%Bitcoin99.710 -0,6%Euro1,1667 -0,4%Öl66,53 +0,6%Gold3.332 -0,1%
Merz sieht Chancen für Frieden in Ukraine: Weg ist frei

18.08.25 21:40 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht Chancen für ein Ende des Ukraine-Krieges. Merz sagte in Washington beim Ukraine-Gipfel in der Runde mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Verbündeten, die nächsten Schritte seien nun die komplizierteren. Er sagte weiter: "Der Weg ist frei."

An Trump gerichtet und mit Blick auf den Alaska-Gipfel mit Russlands Präsident Wladimir Putin, sagte er, der US-Präsident habe diesen Weg am Freitag eröffnet. Merz sprach aber von komplizierten Verhandlungen./hoe/DP/he