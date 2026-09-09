Merz sieht Handlungsbedarf nach Pisa-Studie

09.09.26 10:05 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht nach den schlechten deutschen Ergebnissen in der Pisa-Bildungsstudie Handlungsbedarf. Die Ergebnisse der Studie seien ernüchternd, sagte der CDU-Politiker im Bundestag. Er wolle den Ländern ausdrücklich anbieten, noch einmal gemeinsam zu einer "großen Kraftanstrengung" zu finden, um die Situation der Bildung in Deutschland zu verbessern.

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Merz sagte weiter, es gehöre auch dazu, dass man Bildung und Erziehung nicht an den Staat "outsourcen" könne. Auch die Familien gehörten dazu und hätten eine Verantwortung.

Im neuen internationalen Pisa-Vergleich hatten Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor./hoe/DP/jha