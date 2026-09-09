DAX 25.832 -0,7%ESt50 6.356 -0,9%MSCI World 4.966 -0,6%Top 10 Crypto 10,35 +1,7%Nas 26.421 -0,3%Bitcoin 68.290 +1,2%Euro 1,1637 +0,1%Öl 99,7 +1,8%Gold 4.402 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Merz sieht Handlungsbedarf nach Pisa-Studie

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht nach den schlechten deutschen Ergebnissen in der Pisa-Bildungsstudie Handlungsbedarf. Die Ergebnisse der Studie seien ernüchternd, sagte der CDU-Politiker im Bundestag. Er wolle den Ländern ausdrücklich anbieten, noch einmal gemeinsam zu einer "großen Kraftanstrengung" zu finden, um die Situation der Bildung in Deutschland zu verbessern.

Werbung

Merz sagte weiter, es gehöre auch dazu, dass man Bildung und Erziehung nicht an den Staat "outsourcen" könne. Auch die Familien gehörten dazu und hätten eine Verantwortung.

Im neuen internationalen Pisa-Vergleich hatten Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor./hoe/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.