DAX24.910 +0,1%Est506.257 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2900 -1,3%Nas26.529 -0,6%Bitcoin56.560 -1,1%Euro1,1614 +0,2%Öl78,72 -5,6%Gold4.337 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp höher - unter 25.000-Punkten -- SpaceX übernimmt in Milliardendeal KI-Spezialisten Cursor -- Micron, DroneShield, GM, Lockheed Martin, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
NEL-Aktie knickt ein: CEO Hakon Volldal kündigt überraschend Rücktritt an NEL-Aktie knickt ein: CEO Hakon Volldal kündigt überraschend Rücktritt an
So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz sieht neue Einigkeit mit Trump bei Ukraine-Gesprächen

16.06.26 19:12 Uhr

ÉVIAN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz hat sich optimistisch geäußert, dass die Europäer und US-Präsident Donald Trump bei den Friedensbemühungen für die Ukraine künftig stärker als bisher an einem Strang ziehen. "Was für uns alle Grund zur Zuversicht gibt, ist die Formulierung von Präsident Trump: Russland muss diesen Krieg beenden. Und ich finde, das ist eine klare Botschaft", sagte der CDU-Chef am Rande des G7-Gipfels der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) im französischen Évian vor Journalisten und sprach von einem "Tag der Hoffnung".

Man habe mit Trump sehr ausführlich über die nächsten Schritte und mögliche weitere Sanktionen gegen Russland gesprochen, sagte Merz. Es gebe ihm "einen gewissen Grad des Optimismus, dass wir hier als Europäer und als Amerikaner zusammen jetzt alles unternehmen gemeinsam, um den Krieg zu beenden".

Merz: Vielleicht erstmals Chance auf Frieden

Einigkeit habe auch darüber bestanden, dass man die Unterstützung für Kiew weiter verstärken und gleichzeitig den Druck auf Moskau erhöhen wolle, um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, sagte Merz.

Auf die Frage, ob Trump eine Zusage gegeben habe, dass er neue Sanktionen mittragen und die Europäer künftig wirklich am Verhandlungstisch sitzen würden, antwortete er, dies sei jedenfalls an keiner Stelle infrage gestellt worden.

Es sei ziemlich klar, dass Russland den Krieg militärisch nicht gewinnen könne, betonte Merz. Zudem ächze die russische Wirtschaft unter dem Krieg und der Last der Sanktionen. "Das kann vielleicht erstmals eine Chance auf einen Frieden eröffnen." Er habe den Eindruck, dass sich Trump "nach und nach für diese Einschätzung auch öffnet und mit uns zusammen jetzt einen Weg sucht, diesen Krieg zu beenden"./bk/DP/men