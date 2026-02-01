DAX25.123 -0,6%Est506.149 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -1,2%Nas22.799 -0,4%Bitcoin55.706 -2,5%Euro1,1796 ±0,0%Öl72,25 +0,8%Gold5.195 +1,8%
Merz sieht Schlüsselrolle Chinas für Ende des Ukraine-Kriegs

23.02.26 15:47 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor seinem Antrittsbesuch in China hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) der Großmacht eine Schlüsselrolle für die Beendigung des seit vier Jahren tobenden Ukraine-Krieges zugemessen. China unterstütze Russland nach wie vor durch das Beziehen von Öl und Gas und durch Technologielieferungen, sagte Merz bei der dpa-Chefredaktionskonferenz in Berlin. "Wenn Xi Jinping Putin morgen sagen würde, hör' das auf, dann muss er übermorgen aufhören", betonte er mit Blick auf die Staatschefs Chinas und Russlands.

Merz wird am Mittwoch seinen ersten Besuch in China als Kanzler beginnen. Für den Nachmittag ist ein Vier-Augen-Gespräch mit Staatspräsident Xi vorgesehen. "Ich erwarte, dass wir offene Gespräche führen können", betonte Merz. "Ich möchte einfach versuchen, den Staatspräsidenten zu verstehen. Ich möchte umgekehrt versuchen zu erläutern, was unsere Position, meine persönliche Position auch in Deutschland, in Europa ist, wie ich bestimmte globale Entwicklungen sehe, was wir möglicherweise auch gemeinsam tun können."

Er hoffe, dass es viel Zeit für gemeinsame Gespräche gebe. Er habe eigentlich schon im vergangenen Jahr nach China reisen wollen. Das sei aber wegen Terminschwierigkeiten nicht gegangen. "Ich freue mich auf die Reise", sagte Merz./sk/DP/jha