Merz spricht bei Tagung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion

KIEL (dpa-AFX) - Zur Bundesversammlung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) wird am Freitag (Beginn 13.30 Uhr) der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz in Kiel erwartet. Neben Merz will auch der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, zu den Delegierten sprechen. Für ein Grußwort wird Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet.

Auf der Tagesordnung steht die Neuwahl des Vorstands. Als Bundesvorsitzende steht die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (CDU) aus Niedersachsen wieder zur Wahl. Beraten und beschlossen werden soll ein Leitantrag des Bundesvorstands zur Wirtschaftspolitik./moe/DP/ngu