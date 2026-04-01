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Merz: Strategische Partnerschaft mit Brasilien wird vertieft

20.04.26 15:53 Uhr

HANNOVER (dpa-AFX) - Deutschland und Brasilien haben eine Vertiefung ihrer strategischen Partnerschaft vereinbart. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nannte nach den Regierungskonsultationen in Hannover einen Ausbau der Kooperationen in Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie sowie in der Verteidigung sowie der Rüstungsbranche.

"Die Nähe zwischen unseren beiden Ländern ist notwendiger denn je in einer Zeit, in der sich die Weltordnung so grundlegend verändert. Wir wollen den gegenseitigen Nutzen stärken, und wir wollen ein Netz starker und gleichgesinnter Partner sein", sagte der Kanzler bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva.

Hauptfelder der vertieften Kooperation vereinbart

Merz nannte drei Schwerpunkte der vertieften Zusammenarbeit, die verabredet seien. "Erstens: Wir wollen die Stärken unserer Volkswirtschaften gemeinsam entfalten, und zwar als wichtige Handelspartner", sagte er. Er nannte ganz besonders die Zukunftsthemen Technologie, künstliche Intelligenz, Energie, Kreislaufwirtschaft, Umwelttechnologien, Landwirtschaft.

Zudem sollten wirtschaftliche Resilienz und Diversifizierung gemeinsam verstärkt werden. "Das ist ein Gebot der Stunde in einer Welt, die eben unberechenbar geworden ist. Wir vertiefen unsere Kooperation im Bereich kritischer Rohstoffe", sagte er.

Dritter Punkt sei der gemeinsame Einsatz für eine regelbasierte internationale Ordnung. Gemeinsamen Anstrengungen gelten dabei nach seinen Worten auch einer Reform der Vereinten Nationen.

Zur Sicherung des Friedens und der Freiheit sei eine Intensivierung der Verteidigungs- und Rüstungszusammenarbeit beschlossen worden. Auch über die Lage im Nahen und Mittleren Osten sei gesprochen worden, so Merz weiter. Beide Regierungen unterstützten Bemühungen um eine rasche diplomatische Verständigung zwischen den USA und dem Iran nach Kräften./cn/DP/stw