Merz stützt Raketenabwehr-Pläne der Bundesregierung

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz stützt die Pläne der Bundesregierung für den Aufbau einer Raketenabwehr für Deutschland. "Das ist eine erwägenswerte strategische Antwort auf die Bedrohung, die wir latent durch Russland auch für unser eigenes Land sehen", sagte Merz am Montag nach hybriden Beratungen der CDU-Spitze in Berlin.

Den Vorschlag, etwa einen "Iron Dome" über der Bundeshauptstadt Berlin zu errichten, habe der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), vor zwei Wochen gemacht, sagte Merz. "Ich freue mich, dass der Bundeskanzler erneut einen guten Vorschlag der Unionsfraktion in der Verteidigungspolitik übernimmt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Sonntag in der ARD-Sendung "Anne Will" gesagt, dass die Bundesregierung die Errichtung eines Raketenschutzschilds für ganz Deutschland nach israelischem Vorbild erwäge. "Das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten aus gutem Grund", sagte der SPD-Politiker auf die Frage, ob wie in Israel ein "Iron Dome" (Eiserne Kuppel) über das Land gespannt werden soll.

Über den Plan hatte die "Bild am Sonntag" zuvor berichtet. Danach wird die Anschaffung des israelischen Systems "Arrow 3" erwogen. Es ist in der Lage, Langstreckenraketen sehr hoch über der Erde zu zerstören - bis in die Stratosphäre hinein, die zweite von fünf Schichten der Atmosphäre. Dazu ist die Bundeswehr bisher nicht in der Lage.

/mfi/DP/stw