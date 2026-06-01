Merz trifft Unternehmenschefs bei Konferenz in Bad Saarow
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BAD SAAROW (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird heute (Dienstag, 9.55 Uhr) zum Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow erwartet. Nach einer Rede will er am Vormittag mit Unternehmensmanagern diskutieren. Dabei sind etwa der Halbleiterhersteller Infineon Dresden und der Höchstspannungsnetz-Betreiber 50Hertz Transmission. Auch Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) will am Wirtschaftsforum teilnehmen.
Seit Sonntag diskutieren bei der Konferenz in Bad Saarow Regierungspolitiker mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen über Chancen und Probleme der wirtschaftlichen Entwicklung. Die deutsche Wirtschaft kommt aus ihrer Schwächephase nicht heraus. Folgen des Iran-Krieges bremsen einen Aufschwung./mow/DP/jha
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