DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1300 -2,8%Nas21.648 -2,0%Bitcoin60.543 +0,3%Euro1,1566 -0,1%Öl112,2 +4,3%Gold4.503 -3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vincorion VNC001 Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Alibaba, Vincorion, Bayer im Fokus
Top News
Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz: Trump aktuell 'nicht ganz so gut auf mich zu sprechen'

20.03.26 21:05 Uhr

BAD DÜRKHEIM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seine Einladung an US-Präsident Donald Trump in die Pfalz ungeachtet unterschiedlicher Sicht auf den Iran-Krieg bekräftigt. "Er ist im Augenblick nicht ganz so gut auf mich zu sprechen", sagte Merz bei einer CDU-Veranstaltung im pfälzischen Bad Dürkheim.

Wer­bung

Merz hatte Trump bei einem Besuch in Washington im vergangenen Jahr nach Deutschland und auch nach Bad Dürkheim eingeladen - Trumps Vorfahren kommen aus Kallstadt im Landkreis Bad Dürkheim.

Trump auf dem Wurstmarkt?

"Ich war vor zweieinhalb Wochen das letzte Mal bei ihm, er hat mich gefragt, wann ich das nächste Mal nach Bad Dürkheim fahre", sagte Merz. Er wolle versuchen, Trump zum traditionellen September-Wurstmarkt in Bad Dürkheim zu bekommen. "Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Für den Secret Service wird das ein Alptraum", sagte Merz nicht ohne Augenzwinkern. Er werde am Wochenende mit Trump sprechen. "Erlauben Sie mir, ihm Grüße auszurichten."

Trotz aller Meinungsverschiedenheiten werde er sich weiter für gute Beziehungen mit den USA einsetzen. "Ich möchte diese transatlantische Partnerschaft nicht aufgeben", betonte Merz. Das sage er gerade in der Pfalz. "Wenige Landstriche in Deutschland sind so eng verbunden mit den amerikanischen Soldatinnen und Soldaten und ihren Familien."

Wer­bung

Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz

In der Pfalz befindet sich unter anderem der US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Die riesige Air Base unweit von Kaiserslautern ist das zentrale US-Drehkreuz für militärische Operationen in Europa und Afrika.

Merz unterstützte in Bad Dürkheim den rheinland-pfälzischen CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am Sonntag, Gordon Schnieder. Umfragen lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen der CDU von Schnieder mit der SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer erwarten./wo/DP/nas