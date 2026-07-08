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Merz über Rutte: 'außergewöhnlich erfolgreich und gut'

ANKARA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz unterstützt den Gesprächskurs von Nato-Generalsekretär Mark Rutte, der mit seinem Werben um US-Präsident Donald Trump immer wieder öffentliche Beachtung findet. "Die Verhandlungsführung von Mark Rutte als dem Generalsekretär der Nato ist wirklich außergewöhnlich erfolgreich und gut gewesen", sagte Merz zum Abschluss des Gipfeltreffens in Ankara. Er wolle das ausdrücklich sagen.

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"Er ist in der Lage, die Nato zusammenzuhalten, mit einer sehr charmanten und einer sehr persönlichen und engagierten Art", bescheinigte Merz dem Niederländer. Dieser sei als Generalsekretär "der Beste zu seiner Zeit". Die Substanz der Nato sei mit dem Gipfel in der türkischen Hauptstadt gestärkt worden. Der CDU-Politiker sagte zur Rolle Ruttes: "Und das alles hat diesen Erfolg möglich gemacht."/cn/DP/jha

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