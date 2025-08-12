DAX24.333 +1,7%ESt505.348 +1,6%Top 10 Crypto15,81 +2,7%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.846 +1,2%Euro1,1650 -0,1%Öl67,32 +0,5%Gold3.384 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
INit strebt auf ein 3-Jahreshoch. 2026 und 2027 sollten ein Gewinnwachstum von 30 bis 40 % p.a. aufweisen! INit strebt auf ein 3-Jahreshoch. 2026 und 2027 sollten ein Gewinnwachstum von 30 bis 40 % p.a. aufweisen!
Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz und Selenskyj: Russland muss Krieg beenden

07.08.25 13:30 Uhr

BERLIN/KIEW (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würdigen nach Angaben der Bundesregierung die Vermittlungsbemühungen von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius nach einem Telefonat von Merz und Selenskyj mit. Die beiden Politiker hätten sich über aktuelle Entwicklungen im Nachgang des Treffens des US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgetauscht.

Wer­bung

Merz und Selenskyj seien sich einig, dass Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beenden müsse, hieß es. Beide hätten einen engen Austausch mit europäischen Partnern und den USA verabredet.

"Die Parameter, wie dieser Krieg beendet wird, werden die Sicherheitslandschaft Europas auf Jahrzehnte hinaus prägen", schrieb Selenskyj nach dem Telefonat auf der Plattform X. Die Ukraine sei ein fester Bestandteil Europas, deshalb müsse Europa auch an Gesprächen beteiligt werden.

Selenskyj fordert Mut von Moskau

Trump will sich zunächst mit Putin treffen und dies dann zu einem Dreiertreffen mit Selenskyj erweitern. Zu einer Begegnung Putins mit Selenskyj hält sich der Kreml aber bedeckt. "Die Ukraine fürchtet kein Treffen und erwartet von Russland die gleiche mutige Haltung", erklärte Selenskyj in Kiew. "Es ist Zeit, dass wir diesen Krieg beenden."

Wer­bung

Merz und andere europäische Regierungschefs hatten am Mittwochabend mit Trump telefoniert. Der Kreml in Moskau hat inzwischen eine Vereinbarung über ein bevorstehendes Treffen Putins mit Trump bestätigt. Zuvor hatte Witkoff in Moskau Putin getroffen.

Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. US-Präsident Trump hatte immer wieder erklärt, den Krieg rasch beenden zu wollen./hoe/DP/jha