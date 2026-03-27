DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -2,4%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.480 +1,8%Euro1,1517 +0,1%Öl115,0 +0,4%Gold4.489 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y CTS Eventim 547030 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Vonovia A1ML7J Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich
Lufthansa-Aktie: Flugbegleiter stimmen für Streiks Lufthansa-Aktie: Flugbegleiter stimmen für Streiks
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz und Steinmeier empfangen syrischen Präsidenten

30.03.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa holt am Montag seinen im Januar verschobenen Deutschlandbesuch nach. Er wird in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen und an einem Runden Tisch mit Unternehmern teilnehmen. Der Besuch wird von Protesten begleitet. Es sind mehrere Demonstrationen mit insgesamt rund 5.000 Teilnehmern angemeldet.

Wer­bung

Die Ankunft al-Scharaas in Berlin wurde für Sonntagabend erwartet. Zu den Hauptthemen seiner politischen Gespräche sollen die Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat und der Wiederaufbau des im jahrelangen Bürgerkrieg schwer zerstörten Landes gehören. "Unser Interesse ist es, dass Syrien stabil und prosperierend aufgebaut wird, auch mit Hilfe der vielen, vielen Syrerinnen und Syrer, die während des Bürgerkriegs hierher nach Deutschland und nach Europa gekommen sind und hier auch Schutz gefunden haben", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Einladung bereits im November

Merz hatte al-Scharaa bereits im November nach Deutschland eingeladen

- vor allem um über die Rückführung syrischer Flüchtlinge zu

sprechen. Im Januar wurde der bereits fest geplante Besuch wegen einer neuen Eskalation der Gewalt in Syrien verschoben.

Wer­bung

Die von al-Scharaa angeführte Islamistenmiliz HTS hatte Ende 2024 nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg den langjährigen Machthaber Baschar al-Assad gestürzt. Anschließend wurde al-Scharaa zum Übergangspräsidenten ernannt und steuert das Land seitdem hin zu einer Öffnung und Annäherung an den Westen./mfi/DP/he