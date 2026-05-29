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Merz und Wüst im Sauerland erwartet

01.06.26 05:49 Uhr

MESCHEDE (dpa-AFX) - Zu einer Klausurtagung von CDU-Abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen wird am Montag auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im sauerländischen Meschede erwartet. Wie es aus CDU-Kreisen heißt, ist dort seit Monaten eine zweitägige Veranstaltung geplant, zu der auch der CDU-Bundesvorsitzende zugesagt hat. Merz will dort als Gast eine Rede halten. Gastgeber ist die nordrhein-westfälische CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst an der Spitze.

Das Treffen soll zwar hinter verschlossenen Türen stattfinden, der Termin stößt wegen der tagelangen Spekulationen über einen "Kanzlertausch" aber trotzdem auf größeres Interesse. Medien hatten kürzlich von Gedankenspielen anonymer Unionspolitiker berichtet, ob Merz durch einen anderen ersetzt werden könnte. Dabei war der Name von Wüst gefallen. Der sagte Merz inzwischen seine volle Unterstützung zu und bezeichnete die Spekulationen als "Quatsch".

Zu der Mandatsträgerkonferenz sind Abgeordnete aus NRW geladen, die im Bundestag, im Düsseldorfer Landtag oder im Europaparlament tätig sind, sowie der CDU-Landesvorstand mit Wüst an der Spitze. Ziel ist den Angaben zufolge in erster Linie die Vorbereitung der Landtagswahl im April 2027./wa/DP/he