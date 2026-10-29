DAX 25.957 +1,0%ESt50 6.185 +0,3%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,67 -0,3%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.867 -1,3%Euro 1,1150 -0,0%Öl 113,8 -1,3%Gold 4.036 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Merz verurteilt Ukraine-Einsatz nordkoreanischer Soldaten

SEOUL (dpa-AFX) - Bei seinem Besuch in Südkorea hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Beteiligung nordkoreanischer Soldaten am Ukraine-Krieg auf russischer Seite scharf kritisiert. Sie würden damit "die Freiheit in ganz Europa bedrohen", sagte er nach einem Treffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung in Seoul. Gleichzeitig liefere Russland Waffen an Nordkorea. Beides zeige, wie eng die Sicherheit Koreas mit jener Europas zusammenhänge. "Die Welt ist eben klein - auch im Krieg", sagte Merz. "Koreas Sicherheit berührt Europas Sicherheit. Und Europas Sicherheit berührt auch die Sicherheit Koreas."

Werbung

Nordkorea hat seine militärische Zusammenarbeit mit Russland seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erheblich ausgeweitet. Pjöngjang lieferte große Mengen an Artilleriemunition und Raketen. Zudem entsandte Nordkorea nach Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes rund 15.000 Soldaten zur Unterstützung Moskaus. Im Gegenzug wird vermutet, dass Nordkorea aus Moskau finanzielle Unterstützung, Militärtechnik und Sicherheitsgarantien erhält. Der Einsatz im Ukraine-Krieg könnte der nordkoreanischen Armee zudem praktische Kampferfahrung und Erkenntnisse über moderne Kriegsführung verschaffen./mfi/fkr/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.