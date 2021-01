Merz: Viele kleine und mittlere Unternehmen überstehen die Krise nicht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich besorgt über die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr gezeigt und mit Blick auf die Bundestagswahl gefordert, kleine und mittlere Unternehmen in den Fokus zu nehmen. "Die große Sorge, die ich habe, ist, dass wir viele kleine und mittelständische Unternehmen sehen, die diese Krise nicht überstehen, und darauf müssen wir uns auch in der politischen Diskussion konzentrieren", sagte Merz dem Nachrichtensender Welt.

"Wir werden schon eine größere Zahl von Unternehmensinsolvenzen sehen", sagte er voraus. Es habe bereits eine deutliche Korrektur am Arbeitsmarkt gegeben, mit einer Abnahme der Zahl der Erwerbstätigen und einer Zunahme von Arbeitslosigkeit. "Das alles sind Anzeichen, dass unsere Wirtschaft im Laufe des Jahres 2021 in ziemliche Schwierigkeiten gerät", sagte Merz, der sich am 16. Januar der Wahl zum CDU-Vorsitzenden stellt.

"Das wird am nächsten Samstag ein spannendes Rennen", sagte Merz dazu. "Meine Chancen schätze ich gut ein." Jetzt werde zunächst in der Partei entschieden, und dann gebe es ein Gespräch mit der CSU über die Frage der Kanzlerkandidatur. "Das machen wir ganz ruhig und in dieser Reihenfolge", erklärte Merz.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2021 04:47 ET (09:47 GMT)