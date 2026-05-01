DAX24.562 +1,0%Est505.884 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8300 -0,8%Nas26.091 -0,5%Bitcoin66.111 +0,2%Euro1,1609 -0,4%Öl110,5 +0,7%Gold4.503 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX zieht kräftig an -- Wall Street schwächer erwartet -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, RENK, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie in Grün: Chef sieht weitere Einsparpotenziale durch KI Deutsche Bank-Aktie in Grün: Chef sieht weitere Einsparpotenziale durch KI
Ölpreise fallen etwas nach Trump-Aussagen - Welche Signale belasten Ölpreise fallen etwas nach Trump-Aussagen - Welche Signale belasten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz vor SPD-Fraktion: Keine roten Linien mehr aufzeigen

19.05.26 15:18 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seine schwarz-rote Regierungskoalition zu entschlossenen Anstrengungen für weitere Reformen aufgerufen. "Wir brauchen jetzt Ruhe, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen aber auch Mut in der Regierung", sagte Merz, bevor er als Gast erstmals seit seiner Wahl an der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion teilnahm. Er forderte die Unionsfraktion wie die SPD-Fraktion zudem auf, "nicht gegenseitig öffentlich rote Linien aufzuzeigen".

Nötig seien Strukturreformen, "gerade in diesem wichtigen Jahr". Im Koalitionsvertrag sei eine Einkommensteuerreform verabredet, sagte Merz. "Wir sind unterschiedliche Parteien, aber uns alle eint das Ziel, miteinander nachzuweisen, dass aus der politischen Mitte unseres Landes heraus Entscheidungen möglich sind, dass Regierung möglich ist", so der Kanzler.

Er warnte zugleich davor, die Verschuldung aus dem Blick zu verlieren. "Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass die Schulden, die wir machen, nicht zu hoch werden. Ich beobachte hier eine gefährliche Wirkung einer überhöhten Verschuldung auch in Europa", sagte der Kanzler. Deutschland habe eine wichtige Verantwortung für die Stabilität der gemeinsamen europäischen Währung und damit auch für den Erhalt von Souveränität und Handlungsfähigkeit in Europa./cn/DP/jha